الكويت تسجل أعلى معدل لحالات الشفاء من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد الى 206 حالة، وقد كسرت الكويت اليوم الرقم الأعلى في معدل حالات الشفاء بفارق اربع حالات حيث سجلت امس 26 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في آخر إحصائية لها أمس عن 55 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المُستجد ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الكويت إلى 1355 حالة، ووصل عدد المتعافين بعد إضافة عدد الحالات

التي تم شفاؤها اليوم إلى 206 حالات، فيما تتلقى 1176 العلاج. وارتفعت الوفيات المسجّلة في البلاد إلى ثلاثة، مع وفاة جديدة لمواطنة كويتية مُصابة بالفيروس كانت تتلقى العلاج في العناية المركّزة منذ خمسة أيام.وكشفت مصادر صحفية أن المواطنة المتوفاة تبلغ من العمر (79 عاماً)، مرجحة أن تكون من ضمن حالات التقصي الوبائي وإصابتها بالفيروس ليست مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وبذلك، ارتفع عدد حالات الوفاة بين المواطنين إلى 5، مع الإعلان عن وفاة مواطن كان يتلقى العلاج في مستشفى جابر، و3 آخرين خارج البلاد.وفي مؤشرين إيجابيين، سجّلت حالات الشفاء، اليوم الاربعاء، الرقم الأعلى، مع إعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم عن شفاء 30 حالة. واستمرّ ارتفاع حالات الإصابات بين الجنسيات الآسيوية ليصل إلى 923 حالة بنسبة تتجاوز 68.1 في المئة من إجمالي المصابين، مقابل 302 حالة بين المواطنين بنسبة نحو 22 في المئة، فيما بلغت حالات الإصابة بين الجنسيات العربية 94 حالة بنسبة 6.9 في المئة. واحتفظت الجنسية الهندية بصدارة الإصابات في البلاد بمجموع 752 حالة بنسبة 55.4 في المئة من الإجمالي.