الكويت: تعافي 30 حالة جديدة من كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 206 حالة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء

الحالات الـ 30 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء،

شفاء 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد حتى يوم أمس إلى 176 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة كويتية، بالإضافة إلى تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى ألف و355 حالة حتى الآن.