للمرة الأولى.. كوريا الشمالية تحتفل بعيد ميلاد مؤسسها بدون احتفالات

احتفلت كوريا الشمالية بعيد الميلاد 108 للمؤسس الوطني الراحل كيم إيل سونغ، بهدوء نسبيا بدون فعاليات احتفالية واسعة النطاق تجتذب حشودا من الناس وسط جهود لدرء فيروس كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويعتبر عيد ميلاد المؤسس، جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، الذي يشار إليه في الشمال باسم "يوم الشمس"، هو أكبر عيد وطني في

البلاد، وغالبا ما يتم إحياؤه بعروض عسكرية ضخمة تعرض أسلحة جديدة وفعاليات ثقافية ورياضية.

ونشرت صحيفة "رودونج سينمون"، الصحيفة الرئيسية في الشمال اليوم الأربعاء، سلسلة من المقالات تشيد بالمؤسس الراحل، ولكن لم يكن هناك تقرير عن الأحداث الاحتفالية أو تجمعات الأشخاص التي تعقد عادة

في جميع أنحاء البلاد عشية الذكرى السنوية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أنه تم إرسال سلسلة من رسائل التهنئة من الخارج، بما في ذلك من الجمعية العامة للكوريين في الصين والجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان.

وأفادت الوكالة في اليوم السابق بأن البلاد أصدرت طابعا بريديا للاحتفال بالذكرى السنوية، وتم وضع سلسلة من أكاليل الزهور من دول أجنبية أمام التمثال البرونزي الضخم للمؤسس في تل مانسوداي المطل على العاصمة بيونغ يانغ.