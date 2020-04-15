تايلاند تمدد الحظر على وصول رحلات الركاب إلى أراضيها

قالت هيئة الطيران‭‭‭ ‬‬‬المدني يوم الأربعاء إن تايلاند مددت الحظر على الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد حتى نهاية أبريل نيسان في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وبدأ تطبيق هذا الحظر في الرابع من أبريل نيسان وحتى 18 من الشهر نفسه.

ومنذ تصاعد التفشي في يناير كانون الثاني

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سجلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل و 41 وفاة في حين تعافى 1405 من المرضى وعادوا إلى منازلهم.

ومن المتوقع أن يخسر الاقتصاد التايلاندي 1.3 تريليون بات (40 مليار دولار تقريبا) معظمها في قطاع السياحة وذلك بسبب التأثير الأولي لفيروس كورونا

لكن الأرقام ستزيد إذا استمرت الأزمة لما بعد الربع الثاني من العام.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت وزارة الداخلية إن تايلاند ستعيد فتح الحدود في 21 إقليما يوم السبت للسماح لمواطنيها في الدول المجاورة بالعودة وذلك بعد إغلاق الحدود في أواخر مارس آذار.

وقالت الوزارة إنه سيتم السماح لما يصل إلى 100 شخص بالدخول عبر نقطة تفتيش حدودية واحدة يوميا وسيخضعون بعد ذلك لحجر صحي لمدة 14 يوما.