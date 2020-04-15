روسيا تسجل ارتفاعاً يومياً قياسياً في إصابات كورونا

قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجلت، اليوم الأربعاء، 3388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 24490 حالة. وأضاف المركز أن 198 مصاباً بالفيروس توفوا بزيادة يومية 28 حالة.

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