فنلندا ترفع العزل العام عن العاصمة

قالت سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا، اليوم الأربعاء، إن السلطات سترفع حواجز الطرق الموضوعة حول العاصمة منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبدأت القيود على السفر من منطقة العاصمة إلى بقية أرجاء البلاد وإليها يوم 28 مارس لمنع الناس من نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد في بقية أرجاء البلاد.