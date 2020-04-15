الكويت تعلن شفاء 30 حالة من "كورونا"

أعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، اليوم الأربعاء، شفاء 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن الشيخ باسل الصباح قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، موضحاً أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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