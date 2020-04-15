مقتل 7 عناصر من طالبان في هجمات بأفغانستان

شنت قوات الأمن الأفغانية هجمات مباغتة ضد عناصر حركة طالبان بإقليم جوزجان شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 7 من طالبان وإصابة 11 آخرين، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني في بيان، أن مسلحي طالبان شنوا هجمات على مواقع أمنية في منطقة خاماب.

وتابع البيان، أن قوات الأمن تحركت بتنفيذ عمليات استباقية ضد الهجمات، مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين على الأقل وإصابة 11 آخرين.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن سيطرت أيضاً على بلدة "تابا دوي"، الاستراتيجية.

ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.