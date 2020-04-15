الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلين فلسطينيين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين.

ونقلت مصادر محلية في القرية عن عائلة الطفلين وهما عبد الرحمن مؤيد، وأيسر مثنى قبها، قولها إن قوات الاحتلال اعتقلتهما أثناء تواجدهما بأراضي القرية الواقعة بمحاذاة الجدار.

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