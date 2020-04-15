ارتفاع إصابات كورونا في الهند إلى 11439

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 377 شخصاً والإصابات إلى 11439.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، إنها سجلت 38 حالة وفاة و1076 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.

وقررت السلطات الهندية أمس تمديد الإغلاق الكامل لبلاده حتى الثالث من مايو المقبل ضمن إجراءات التصدي للفيروس المستجد.