سلطنة عمان تسجل 97 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 910 حالات. كما أعلنت وزارة الصحة، في بيان عبر تويتر، 4 وفيات حتى الآن جراء فيروس كورونا، فضلاً عن تماثل حالة واحدة جديدة للشفاء، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 131 شخصاً.

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