ميركل تبحث خطط الخروج من الإغلاق

من المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة الولايات الاتحادية الـ 16 اليوم الأربعاء، لتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها، حيث تتطلع البلاد إلى الخروج من إغلاق مفروض لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وفي 22 مارس، قررت ميركل والولايات فرض قيود شاملة على حرية الحركة، لمدة أسبوعين تم تمديدهما لاحقا حتى 19 أبريل.
ومن بين القرارات الرئيسية التي سيتم اتخاذها خلال اجتماع اليوم المقرر الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش)، هو موعد السماح للتلاميذ بالعودة إلى مدارسهم التي أغلقت لعدة أسابيع.
وحتى الثلاثاء، سجلت ألمانيا أكثر من 128 ألفاً و400 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 3217 وفاة.
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