ماكرون ينتظر قبول بوتين لدعوة الأمم المتحدة للهدنة العالمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أخذ 3 موافقات من أصل 5 دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن الدولي، على وقف إطلاق النار حول العالم، تلبية لدعوة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 آذار/ مارس، مشيرًا إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.

وقال ماكرون إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا له جميعا دعمهم لدعوة جوتيريش.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

Advertisements

وأضاف في تصريحات لراديو فرنسا الدولي أنني "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة. لم أتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين. سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

وتابع قائلًا إنني "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمرا عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعالة".

واجتمع مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى في التاسع من نيسان/ أبريل لمناقشة أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي بذل فيه المجلس المؤلف من 15 عضوًا جهودًا كبيرة للاتفاق على ما إذا كان سيتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

والدول الخمس التي تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا. وتبحث هذه الدول مشرع قرار أعدته فرنسا.