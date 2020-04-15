نيمار مهدد بعدم العودة إلى فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، مهدد بعدم العودة إلى العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة القادمة.
وكان نيمار، قد غادر إلى البرازيل قبل بدء فترة العزل في فرنسا، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، والذي ينتشر في أوروبا بشكل أكبر.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن صعوبة عودة نيمار إلى فرنسا حاليا، سببها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، تمديد حالة الإغلاق في البلاد، حتى 11 أيار/مايو المقبل.
وأشارت إلى أن هذا القرار من الممكن أن يمثل عائقًا أمام عودة نيمار إلى فرنسا، خاصة وأنه يؤدي إلى إغلاق الحدود مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يتسبب هذا القرار في تأخير انضمام نيمار إلى صفوف فريقه؛ لاستئناف التدريبات من جديد، تحسبا لاستكمال الموسم.
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