مسنّ برازيليّ يبلغ من العمر 99 عامًا يتعافى من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات البرازيليّة، أمس الثلاثاء، عن تعافي الجندي البرازيلي السابق البالغ من العمر نحو قرن من الزمن 99 عامًا، من فيروس كورونا، وتمّ تسريحه من المستشفى العسكري في برازيليا.

ويُذكر أن إرماندو بيفيتا شارك في الحرب العالميّة الثانيّة وكان يخدم في وحدة المدفعية البرازيليّة في أفريقيا آنذاك، وخرج بيفيتا من المشفى بعد انتصاره على كورونا على وقع موسيقى عسكريّة وتصفيق من طاقم العاملين في المشفى والجنود.

غادر بيفيتا المكان معتمرا قبعة خضراء ورافعا ذراعيه في الهواء كدليل على هزيمته المرض، بعد أن أمضى ثمانية أيام في المستشفى.

وقال المُسنّ المنتصر على كورونا، إنها "كانت معركة ضخمة بالنسبة لي، وأكبر مما كانت عليه المعارك في الحرب. ففي الحرب تقتل لتعيش، أما هنا، فعليك أن تقاتل لتعيش وتخرج من هذه المعركة فائزا".

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وأوضح الجيش أن بيفيتا خدم في فوج المدفعية البرازيلي بعد وقت قصير من دخول البلاد الحرب إلى جانب الحلفاء.

وأضاف في بيان أنه "لقد فاز في معركة أخرى، هذه المرة ضد فيروس كورونا المستجد"، لافتا إلى أن بيفيتا أخرج من المستشفى في الذكرى الخامسة والسبعين لحملة البرازيل الناجحة في منطقة مونتيزي الإيطالية.

والبرازيل هي البلد الأكثر تضررا في أميركا اللاتينية من كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحياة 1532 شخصا وفقا لحصيلة جامعة "جونز هوبكنز".