شيخ شامي يكتب: كورونا وتجار الحروب

الأربعاء 15 أبريل 2020

فيروس كورونا الذي قتل خلال خمسة اشهر مائة وعشرة الف انسان من بلدان شتى، دون تمييز أو تحيز عنصري أو ديني أو طائفي أو حزبي، لم يفرق بين صغير أو كبير، لم يستهدف الفقير ويترك الغني، هذا القاتل الشرس، لم يترك وصف قبيح إلا واطلق عليه، ولأول مرة في تاريخ البشرية تجمع العالم كله واتحد، لمحاربته والقضاء عليه واستنفار واسع في مختلف الجبهات العلمية والعسكرية والاقتصادية لمواجهته، بينما من هم أشد منه ظلما وفتكا وتعذيبا وقتلا لاخوانهم من بني الانسان، الذين لم يرحموا طفلا أو شيخا أو امرأة، تجار الحروب الذين أحالوا حياة الناس جحيما وبؤسا وشقاء، سنوات تتبعها سنوات وهم في ظلمهم وغيهم، لم يتعرضوا لما يتعرض له الفيروس كورونا من كراهية، ولم يقف العالم وقفة جادة وحقيقية لمجابهتم وايقافهم عن ممارستهم الظالمة من قتل وتعذيب وإساءة لغيرهم من البشر.

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كلاهما يمارس القتل( فيروس كورونا وتجار الحروب)، فلماذا السكوت والتغاضي عن هؤلاء! بينما النتيجة واحدة والمستهدف واحد وهو الانسان وحياته واستقراره وأمنه، بل لعل فيروس كورونا صنيعة أحد تجار الحروب في العالم، أو لعله عقاب من الله سبحانه وتعالى على هذا النفاق العالمي.

لعلكم أيها الناس -بجميع طوائفكم ومسمياتكم- قد شعرتم الآن وعشتم بعضا مما يعانيه المسجون، ومن فقد عمله ومصدر رزقه، ولعلكم احسستم بمرارة ما يشعر به من فقد أباه في حرب ظالمة، ولعلكم عشتم ما تعانيه من فقدت زوجها وفرض عليها مواجهة أعباء الحياة وحيدة بلا قوة أو حيلة.

لقد كان ولا زال كورونا مربيا و معلما لنا ويمارس فينا وعلينا مهنة التريية والتعليم لامور كثيرة في مختلف جوانب حياتنا، ولكن بأسلوب قاس ٍجدا ، ولكنه لا يقل قساوة عن قساوة قلوب الكثير منا، ألا فهل نتعظ ونستفيد من تلك الدروس، ونتعلم ان نعيش بمحبة وسلام حقيقة بلا كذب أو نفاق، ونعمل سوية على الوقوف في وجه كل من أو ما يضر بالانسان، أي انسان بغض النظر عن لونه أوجنسه اوديانته أوحزبه.