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حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 أبريل 2020

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.

 

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

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ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.

 

وأشارت الصحيفة إلى تماثل 77816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات.

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