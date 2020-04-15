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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.
وأشارت الصحيفة إلى تماثل 77816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات.
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