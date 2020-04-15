كورونا يصيب حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل أمس الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف ويتزل (52 عاما) في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج".

Advertisements

وتابع أنه يشعر بتحسن حاليا ويرغب في مواصلة العمل.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قلل من خطورة الفيروس ورفض توصيات التباعد الاجتماعي، في المقابل، حث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقال: "المرض لا يميز وينتشر بسرعة".

وأصيب 3410 أشخاص في الولاية بالفيروس حتى الآن وتوفي 224 شخصا.