الدنمارك تبدأ إعادة فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق بسبب كورونا

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعادت الدنمارك صباح اليوم الأربعاء افتتاح المدارس ومراكز الحضانة، بعد شهر من إغلاقها احترازيا لمنع تفشي فيروس كورونا.



وستبقي الدنمارك على إجراءات الإغلاق الأخرى، مثل إغلاق الحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص ، لمدة شهر آخر على الأقل، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

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وشهدت الدولة الاسكندنافية، التي سجلت 6706 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما مجموعه 299 حالة وفاة، استقرارا نسبيا بحالات الإصابة والوفيات في الأيام الأخيرة.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيا.