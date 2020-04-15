- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تبدأ إعادة فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
أعادت الدنمارك صباح اليوم الأربعاء افتتاح المدارس ومراكز الحضانة، بعد شهر من إغلاقها احترازيا لمنع تفشي فيروس كورونا.
وستبقي الدنمارك على إجراءات الإغلاق الأخرى، مثل إغلاق الحانات والمطاعم ومجمعات التسوق، وحظر التجمعات العامة لأكثر من 10 أشخاص ، لمدة شهر آخر على الأقل، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
وشهدت الدولة الاسكندنافية، التي سجلت 6706 حالة إصابة بفيروس كورونا، وما مجموعه 299 حالة وفاة، استقرارا نسبيا بحالات الإصابة والوفيات في الأيام الأخيرة.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، إن خطة إعادة الحياة لطبيعتها ستنجح فقط إذا تم تخفيف قواعد الإغلاق تدريجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تبدأ إعادة فتح المدارس بعد شهر من الإغلاق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.