اليمن.. المليشيا تصفي أحد مشايخ محافظة البيضاء

الأربعاء 15 أبريل 2020

قتل شيخ قبلي البيضاء برصاص مسلحين حوثيين بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن مسلحي مليشيات الحوثي اختطفوا الشيخ عبدالله احمد عبدالله المرزوقي، أحد مشايخ ووجهاء قبيلة آل مرزوق، من أمام منزله أمس الأول، واقتادته إلى أحد مواقعها في منطقة طحيلة، بمديرية مكيراس.

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وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بتهديد الشيخ المرزوقي ومطاردته بهدف تصفيته وقامت بالدفع به صوب مكان زرعت في الغام ارضية ما تسبب في انفجار احداها ليلقى حتفه على الفور ويتمزق جسده.

ولفتت المصادر الى أن الاهالي هرعوا بعد سماع دوي انفجار اللغم في المنطقة بعد ساعات من عملية اختطاف المرزوقي ليجدوه مرميًا على الارض مضرجاً بدمه جراء انفجار اللغم الحوثي.

الجدير بالذكر أن الشيخ المرزوقي من الوجاهات الاجتماعية التي لها باع طويل في اصلاح الشأن وذات البين وحل قضايا الثأر ويعد من أوائل المشائخ القبليين المناهضين للتمرد الحوثي في جبهة حضه آل مرزوق بمديرية مكيراس