شكرا لقرائتكم خبر عن محاصرة 5 عمال في حادث منجم فحم شمالي الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مجموعة "داتونج" لمناجم الفحم فى الصين، محاصرة 5 من عمال المناجم فى حادث منجم فحم بمقاطعة (شانشي) شمالى الصين، وذكرت المجموعة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن الحادث وقع الساعة 2:45 بعد ظهر أمس بتوقيت (بكين) عندما انهار السقف فجأة فى منصة عمل بمنجم فحم تديره شركة تابعة للمجموعة، حيث كان 13 عاملا يعملون فى المنصة، خرج ثمانية منهم من المنجم بسلام.

وأضافت، أن أعمال الإنقاذ قائمة حاليا، وأن رجال الإنقاذ نجحوا فى وقت مبكر من صباح اليوم من الاتصال بعمال المنجم المحاصرين.

وأظهرت نتائج التحقيق الأولى، أن الحادث نجم عن انهيار الهيكل الداعم.