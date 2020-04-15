عبر الفيديو .. "الناتو" يبحث تأثير وباء كورونا على مهامه العسكرية

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يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء، لبحث كيفية تأثير وباء فيروس كورونا على مهامه العسكرية المشتركة.
وأكد ينس ستولتنبرج، أمين عام الناتو الاستعداد القتالي للناتو، رغم تفشي الوباء العالمي، قائلا إن حماية سكان الدول الأعضاء بالناتو، الذين يبلغ عددهم حوالي مليار نسمة مازالت أولويته الرئيسية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي من المقرر أن يعقد في الساعة الثالثة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) ، موضوعا آخر وهو دور الناتو في مكافحة انتشار المعلومات المضللة، حول تفشي فيروس كورونا.
وكان حلف الناتو قد ساعد بالفعل في تسليم إمدادات طارئة إلى الدول الأعضاء بالحلف الأكثر تضررا، مثل إيطاليا وأسبانيا، بينما تقوم القوات المسلحة الوطنية بمساندة الإجراءات المحلية لمواجهة الأزمة الصحية العالمية.
ويساور الحلفاء القلق من احتمال أن يستغل خصوم الناتو أزمة مرض كوفيد19- وينفذون أنشطة عدائية، في وقت يركزون فيه بالأساس على مكافحة المرض الفتاك .
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