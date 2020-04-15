شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 11439 حالة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 377 شخصًا والإصابات إلى 11439.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إنها سجلت 38 حالة وفاة و1076 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات ال24 الماضية. وقررت السلطات الهندية أمس تمديد الإغلاق الكامل لبلاده حتى الثالث من مايو المقبل ضمن إجراءات التصدي للفيروس المستجد.