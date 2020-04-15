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حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بكورونا في الصين

متابعات_ الخليج 365

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.

 

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وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

 

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.

 

وأشارت الصحيفة إلى تماثل 77816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات.

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