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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يصيب حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل أمس الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف ويتزل (52 عاما) في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت على النتائج".
وتابع أنه يشعر بتحسن حاليا ويرغب في مواصلة العمل.
يشار إلى أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قلل من خطورة الفيروس ورفض توصيات التباعد الاجتماعي، في المقابل، حث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقال: "المرض لا يميز وينتشر بسرعة".
وأصيب 3410 أشخاص في الولاية بالفيروس حتى الآن وتوفي 224 شخصا.
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