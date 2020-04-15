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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مراسلون بلا حدود" تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 4 صحافيي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم، قرار ميليشيا الحوثي بإعدام أربعة صحفيين مختطفين لديها منذ2015م. داعية إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقالت المنظمة في بيان صحفي لها، إن محكمة حوثية قضت يوم 11 أبريل/نيسان بشكل تعسفي بعقوبة الإعدام في حق الصحفيين، وهم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حامد وتوفيق المنصوري، وذلك في محاكمة شملت عشرة صحفيين بتهمة التجسس لصالح السعودية.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إنه "يجب إلغاء هذا الحكم في أقرب وقت ممكن باعتباره حكماً غير مقبول ويعيد إلى الأذهان ممارسات عصور غابرة".
وتابعت، أن "أحكام الإعدام هذه تُظهر الطبيعة القمعية المنهجية للمتمردين الحوثيين ضد الصحفيين بقدر ما تميط اللثام عن تصميمهم على استغلال مثل هذه المحاكمات السريعة لتصفية حساباتهم مع جميع وسائل الإعلام الناقدة".
وأضافت: "لا شيء يبرر هذه الأحكام، ولا حتى استمرار الاعتقال التعسفي لعشرة صحفيين منذ 2015، والذين يجب الإفراج عنهم جميعاً"
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