2486 إصابة جديدة بكورونا و 285 حالة وفاة في ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2486 ليصل العدد إلى 127584، مما يشير إلى حدوث زيادة في الإصابات الجديدة بعد أربعة أيام من الانخفاض.



وأكدت البيانات ارتفاع الوفيات بواقع 285 إلى 3254

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