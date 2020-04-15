مسؤول أمني مصري يحذر من مخطط إجرامي جديد لجماعة الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر مسؤول أمني مصري، من أن جماعة «الإخوان» تخطط لعمل إجرامي من نوع آخر.



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ونقلت جريدة عكاظ عن المسؤول أن تفاصيل المخطط تتمثل في سحب كميات كبيرة من السلع التموينية والغذائية من الأسواق خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تجفيف الأسواق وإحداث أزمة داخلية لإثارة الرأي العام.

وقال إن هؤلاء الإرهابيين يتخذون من محافظة الدقهلية «شمال القاهرة» منطلقاً لمخططهم الإجرامي، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد بث الكثير من الأكاذيب عبر قنواتهم المضللة ومواقع التواصل لنشر الفتن وإثارة الذعر، والعمل على بث روح الإحباط في ظل أزمة وباء كورونا.

وأفاد المسؤول، بأن المعلومات الأمنية تؤكد أن هؤلا الخونة سيلجأون خلال الفترة القادمة، إلى نشر أرقام كاذبة عن أعداد المصابين والمتوفين جراء كورونا