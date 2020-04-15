شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإصابات بكورونا حول العالم تتخطى حاجز المليونين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني حالة، وفقا لموقع وورلد ميتر الإحصائي الأمريكي المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.

Advertisements وذكرت إحصاءات الموقع عند الساعة 0509 صباح اليوم الأربعاء أن هناك مليونين و43 حالة إصابة حول العالم ،و 126753 حالة وفاة تم تسجيلها. وكشفت الأرقام عن تماثل 484573 شخصا للشفاء من الفيروس

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