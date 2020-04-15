فريق عمل مكافحة الفساد يستأنف عمله بتوجيه من نجم

يستانف فريق العمل المتخصص ب​مكافحة الفساد​ عمله اليوم، بعد توقف قسري فرضته مواجهة ازمة وباء ​كورونا​، بتوجيه من وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​.

يضم الفريق قضاة ومحامين و​ممثلين​ عن ​المجتمع المدني​ و يتركز عمله على إعداد المشاريع والتدابير الملموسة والفعالة لمواكبة أفكار وعمل الحكومة على صعيد خطتها للإصلاح المالي والاقتصادي.