فريق عمل مكافحة الفساد يستأنف عمله بتوجيه من نجم

يستانف فريق العمل المتخصص بمكافحة الفساد عمله اليوم، بعد توقف قسري فرضته مواجهة ازمة وباء كورونا، بتوجيه من وزيرة العدل ماري كلود نجم.
يضم الفريق قضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني و يتركز عمله على إعداد المشاريع والتدابير الملموسة والفعالة لمواكبة أفكار وعمل الحكومة على صعيد خطتها للإصلاح المالي والاقتصادي.
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