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فريق عمل مكافحة الفساد يستأنف عمله بتوجيه من نجم

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يستانف فريق العمل المتخصص ب​مكافحة الفساد​ عمله اليوم، بعد توقف قسري فرضته مواجهة ازمة وباء ​​، بتوجيه من وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​.

يضم الفريق قضاة ومحامين و​ممثلين​ عن ​المجتمع المدني​ و يتركز عمله على إعداد المشاريع والتدابير الملموسة والفعالة لمواكبة أفكار وعمل الحكومة على صعيد خطتها للإصلاح المالي والاقتصادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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