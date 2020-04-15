ضاهر: مجلس النواب لن يشرع السطو على أموال المودعين ومدخراتهم

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​مجلس النواب​ لن يشرع النصب والسطو على أموال المودعين ومدخراتهم. لذا وجب على ​الدولة​ تسديد ديونها للمصارف اللبنانية كي تتمكن المصارف من إعادتها لمودعيها". اضاف قائلا "كلنا يعلم ان إيرادات الدولة شبه معدومة. استعادة ​الأموال المنهوبة​ وتوزيع الخسائر لا مفر منهما فالوقت يداهم والكارثة قادمة إذا لم نحسن التصرف".

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