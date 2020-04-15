أمطار متفرقة خفيفية غدا بعد الظهر واحتمال حدوث برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلّب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود في ​درجات الحرارة​ في المناطق الساحلية و تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الخميس: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية التي تبدأ بالانخفاض التدريجيً بدءًا من بعد الظهر حيث تنشط الرياح وتتساقط ​أمطار​ متفرقة خفيفية واحتمال حدوث برق ورعد. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات

الجمعة: غائم اجمالاً مع تساقط أمطار محلية واحتمال حدوث برق ورعد، يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من المساء ويتحول الى غائم جزئيًا.