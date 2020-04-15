أمطار متفرقة خفيفية غدا بعد الظهر واحتمال حدوث برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتحول الى متقلّب.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الساحلية و تبقى دون تعديل يذكر في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الخميس: غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية التي تبدأ بالانخفاض التدريجيً بدءًا من بعد الظهر حيث تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة خفيفية واحتمال حدوث برق ورعد. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات
الجمعة: غائم اجمالاً مع تساقط أمطار محلية واحتمال حدوث برق ورعد، يتحسن الطقس تدريجيًا بدءًا من المساء ويتحول الى غائم جزئيًا.
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