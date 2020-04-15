مدارس الدنمارك بدأت فتح أبوابها مجددا بعد شهر على الإغلاق بسبب كورونا

ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "​المدارس​ في ​الدنمارك​، بدأت فتح أبوابها مجدّدًا بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

وأوضحت أنّ "الدنمارك هي أوّل دولة أوروبيّة تُعيد فتح ​دور الحضانة​ والمدارس بعد فرض القيود في 12 آذار الماضي، لوقف تفشّي الوباء. لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35 بالمئة من المدارس في كوبنهاغن، فيما طلبت المؤسسات الأُخرى المزيد من الوقت للتكيّف مع شروط السلامة الصحيّة الّتي لا تزال سارية"، لافتةً إلى أنّه "يُفترض أن تفتح كلّ المدارس أبوابها مجدّدًا بحلول 20 نيسان الحالي".