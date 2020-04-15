إرتفاع عدد المصابين بكورونا في سلطنة عمان إلى 910 بعد تسجيل 97 حالة جديدة

كشفت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن "تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 910 حالات، وعدد الوفيات 4".
وأكّدت في بيان، أنّ "حالة واحدة جديدة قد تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للحالات الّتي تماثلت للشفاء 131"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".
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