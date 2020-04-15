أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا، في مؤتمر صحافي حضره وزير الصحة جابي مهانجو، "الإغلاق اعتبارًا من 18 نيسان الحالي وحتّى التاسع من أيار المقبل"، للحدّ من انتشار فيروس "كورونا". المستجد. وشدّد على "أنّنا إذا لم نتوخَّ الحرص، يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح بسبب الفيروس".
وفي وقت سابق، أعلنت معظم دول الجنوب الإفريقي، ومن بينها جنوب إفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، تطبيق إغلاق كامل أو جزئي. ومدّدت ناميبيا يوم أمس الثلثاء أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصف الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مالاوي أعلن إغلاقا يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.