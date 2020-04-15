رئيس مالاوي أعلن إغلاقا يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار "كورونا"

أعلن رئيس ​مالاوي​ بيتر موثاريكا، في مؤتمر صحافي حضره وزير الصحة جابي مهانجو، "الإغلاق اعتبارًا من 18 نيسان الحالي وحتّى التاسع من أيار المقبل"، للحدّ من انتشار فيروس "كورونا". المستجد. وشدّد على "أنّنا إذا لم نتوخَّ الحرص، يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح بسبب الفيروس".

وفي وقت سابق، أعلنت معظم دول ​الجنوب​ الإفريقي، ومن بينها ​جنوب إفريقيا​ و​أنغولا​ و​زيمبابوي​، تطبيق إغلاق كامل أو جزئي. ومدّدت ناميبيا يوم أمس الثلثاء أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصف الأسبوع.