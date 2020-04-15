أعلنت هيئة الطيران المدني في تايلاند "تمديد الحظر على الرحلات الجويّة القادمة إلى البلاد حتّى نهاية نيسان الحالي"، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وكان قد بدأ تطبيق هذا الحظر في الرابع من نيسان، حيث كان من المقرّر أن يمتدّ حتّى 18 منه.
ومنذ تصاعد تفشّي الفيروس في كانون الثاني الماضي، سجّلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل و41 وفاة، في حين تعافى 1405 من المرضى وعادوا إلى منازلهم. ومن المتوقّع أن يخسر الاقتصاد التايلاندي 1.3 تريليون بات (40 مليار دولار تقريبًا) معظمها في قطاع السياحة، وذلك بسبب التأثير الأوّلي لـ"كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تايلاند مددت الحظر على وصول رحلات الركاب إلى أراضيها حتى نهاية نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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