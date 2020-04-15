وفاة مسنة ترفع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 124

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفّيت مسنّة، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، لترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 124، بحسب ما أعلن مشفى "سوروكا" في بئر السبع.

والمسنّة تبلغ من العمر 82 عامًا، وهي الضحيّة الـ14 من دار رعاية للمسنيّن في بئر السّبع.

ومساء الثلاثاء، ارتفعت حصيلة الإصابات الإجماليّة إلى 12,046 إصابة، من بينها 9,385 وصفت حالتهم طفيفة، 177 متوسطة و175 خطيرة من بينهم 133 مصابا موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 2,195 للشفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن 757 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,417 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,229.

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وتخضع البلاد اليوم، الأربعاء، إلى إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ينتهي فجر غدٍ، الخميس..

ووفقا للتعليمات، سيحظر التنقل والسفر بين المدن، خلال الفصح العبري، على أن يحظر منذ ساعات صباح اليوم التنقل بين الأحياء السكنية للحريديم والخروج من البلدات اليهودية الحريديم التي فرض عليها الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر، وستفرض الشرطة التقييدات عبر انتشارها قبالة المخابز لمنع التجمهر.

وبموجب التقييدات التي أقرت ضمن أنظمة الطوارئ، فإنه بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة، بدءًا من الليلة، حتى الساعة الـ05:30 فجر الخميس.