الطوارئ في النقب: الخروج من أزمة كورونا بالالتزام بالتعليمات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب (مقر الطوارئ) المنبثقة عن الهيئة العربية للطوارئ في البلاد للجمهور على أهمية الالتزام التام بتوجيهات الدوائر الرسمية، في ضوء انتشار جائحة كورونا في أوساط مجتمعنا العربي عموما وفِي النقب خصوصا.
وناشدت الطوارئ في النقب الأهالي بأخذ الحيطة والحذر، والمحافظة على التوجيهات فيما يتعلق بالالتزام بالبيوت، واستخدام وسائل الحمية، والالتزام التام بالحجر الصحي. كما ناشدت فئة الشباب بعدم التهاون للمحافظة على أنفسهم وعلى أهلهم وخصوصا كبار السن.
هذا، وأكدت الغرفة المشتركة للطوارئ على جهوزيتها لتقديم العون لمن يحتاجه، كما وجهت كل من يعاني من أي أعراض للمرض، أو كل من اختلط بأي مصاب بفيروس كورونا بالاتصال إلى "نجمة داود الحمراء" لإجراء الفحوصات اللازمة.
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