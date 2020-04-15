- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمني مصري يحذر من مخطط إجرامي جديد لجماعة الإخوان والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
حذر مسؤول أمني مصري، من أن جماعة «الإخوان» تخطط لعمل إجرامي من نوع آخر.
ونقلت جريدة عكاظ عن المسؤول أن تفاصيل المخطط تتمثل في سحب كميات كبيرة من السلع التموينية والغذائية من الأسواق خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تجفيف الأسواق وإحداث أزمة داخلية لإثارة الرأي العام.
وقال إن هؤلاء الإرهابيين يتخذون من محافظة الدقهلية «شمال القاهرة» منطلقاً لمخططهم الإجرامي، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد بث الكثير من الأكاذيب عبر قنواتهم المضللة ومواقع التواصل لنشر الفتن وإثارة الذعر، والعمل على بث روح الإحباط في ظل أزمة وباء كورونا.
وأفاد المسؤول، بأن المعلومات الأمنية تؤكد أن هؤلا الخونة سيلجأون خلال الفترة القادمة، إلى نشر أرقام كاذبة عن أعداد المصابين والمتوفين جراء كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمني مصري يحذر من مخطط إجرامي جديد لجماعة الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.