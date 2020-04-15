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شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيات تعتقل قيادات بارزة في صفوفها بارزة بتهم الخيانة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
كشفت مصادر موثوقة، أن ما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي اعتقل قيادات كبيرة من المليشيا، بينها مدير مكتب زعيم الانقلاب الإرهابي عبدالملك الحوثي، بتهم فساد ومحاولة انقلاب.
وقالت المصادر، إن جهاز الأمن الوقائي وبتوجيه من رئيس اللجنة الثورية العليا اعتقل وكيل جهاز الأمن القومي الحوثي السابق مطلق المراني (أبو عماد)، ومدير مكتب زعيم المليشيا القيادي صالح مسفر (أبو صالح)، إضافة إلى قيادات أخرى.
وأضافت المصادر، أن المليشيا تتهم صالح مسفر باستغلال قربه من زعيم المليشيا وإصدار توجيهات لتعيين عدد من القيادات، التي وصفتها بالفاسدة والخائنة في مناصب قيادية، والترتيب للانقلاب على الجناح الأمني في المليشيا بقيادة عبدالكريم الخيواني.
وأفادت أن المليشيا استحدثت سجونا سرية لقياداتها في منطقة الجراف، شمال صنعاء، وبالقرب من مقر الفرقة أولى مدرع.
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