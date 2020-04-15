محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا»

الأربعاء 15 أبريل 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد لأن هذا هو نهجها الذي تؤمن به، مشدداً سموه على أنه لا سبيل سوى اتحاد العالم في مجابهة هذا الخطر المشترك.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه من بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة تناول تطورات انتشار الفيروس على المستويين الإقليمي والعالمي والجهود الدولية المبذولة للتعامل معه واحتواء تداعياته على المستويات كافة. من جهة ثانية أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر «تويتر»، عن تقديره لتضامن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع إثيوبيا وقارة أفريقيا عموماً.

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وأشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من «كورونا» إلى بلدان القارة الأفريقية.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان وزعه أمس في جنيف بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق أول رحلة تضامن جوية للأمم المتحدة لنقل الإمدادات الطبية إلى الدول الأفريقية، أن الإمارات ومن خلال المركز الإقليمي اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعبت دوراً رئيسياً في إعداد هذه الإمدادات وشحنها إلى حيث تشتد الحاجة إليها.