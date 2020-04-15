- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا» والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 أبريل 2020
أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد لأن هذا هو نهجها الذي تؤمن به، مشدداً سموه على أنه لا سبيل سوى اتحاد العالم في مجابهة هذا الخطر المشترك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه من بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا الصديقة تناول تطورات انتشار الفيروس على المستويين الإقليمي والعالمي والجهود الدولية المبذولة للتعامل معه واحتواء تداعياته على المستويات كافة. من جهة ثانية أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر «تويتر»، عن تقديره لتضامن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع إثيوبيا وقارة أفريقيا عموماً.
وأشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من «كورونا» إلى بلدان القارة الأفريقية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي، في بيان وزعه أمس في جنيف بالتزامن مع الإعلان عن انطلاق أول رحلة تضامن جوية للأمم المتحدة لنقل الإمدادات الطبية إلى الدول الأفريقية، أن الإمارات ومن خلال المركز الإقليمي اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعبت دوراً رئيسياً في إعداد هذه الإمدادات وشحنها إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: الإمارات مستمرة في التضامن مع مختلف دول العالم للتصدي لفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.