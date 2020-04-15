حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق و الرعد أحيانا، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى الرؤية الافقية.



وقال إن حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم / س أحيانا خاصة على البحر مع السحب الركامية.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:57 و المد الثاني عند الساعة 06:28 و الجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:22 .

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و في بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53 و المد الثاني عند الساعة 03:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:01 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة اليوم:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى:

أبو ظبي 31 23 70 35 دبي 31 25 65 35 الشارقة 30 21 75 35 عجمان 29 24 80 40 أم القيوين 30 20 85 35 رأس الخيمة 29 23 85 40 الفجيرة 28 24 80 35 العين 32 21 60 25 ليوا 32 23 80 25 الرويس 30 22 75 40 السلع 30 23 75 35 دلما 29 21 80 45 طنب الكبرى 28 22 85 50 طنب الصغرى 28 22 85 50 أبو موسى 29 22 85 50