أمريكا تسجل أعلى معدل يومي لوفيات كورونا في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2200 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.



وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أنّ وباء "كوفيد-19" حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً في الولايات المتّحدة.

وأضافت أنه بعد إضافة هذا الرقم ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 25.757 وفاة.

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وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا، من حيث عدد الوفيات والإصابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، بعد أسبوع من تهديد بوقف المساعدات الأمريكية الممنوحة لها.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي حول تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد من البيت الأبيض، أن المنظمة فشلت في تقديم معلومات شفافة حول وباء "كوفيد 19".

وأوضح في كلمته أنه كان يمكن إنقاذ آلاف الأرواح لو أرسلت منظمة الصحة العالمية خبراء إلى الصين في وقت مبكر منذ بدء تفشي الفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إخفاقات المنظمة تسببت في وفاة الآلاف، فضلا عن أنها لم تعطِ أولوية لإجراءات السلامة العامة.