معظم إصابات كورونا بأمريكا من الطواقم الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا من الطواقم الطبية التقطوا العدوى على الأرجح من خلال التعامل مع مرضى مصابين أو زملائهم.



وتسلط النتائج الضوء على ضرورة تحسين سبل الحماية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من الإصابة بالعدوى في الوقت الذي تواجه فيه المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وقال باحثون في التقرير الأسبوعي للمراكز الأمريكية بشأن المرضى والوفيات، إنه يجب فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية لمعرفة إن كانوا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو من أعراض إصابة بالجهاز التنفسي في مستهل نوبات عملهم.

وأضاف التقرير أنه يجب أيضا إعطاؤهم الأولوية في الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وأن يتم تزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الملائمة وتدريبهم على استخدامها وحثهم على عدم العمل إذا شعروا بأي أعراض مرضية.

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وتتوقع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية مع تزايد انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2200 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أنّ وباء "كوفيد-19" حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً في الولايات المتّحدة.

وأضافت أنه بعد إضافة هذا الرقم، ترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 25.757 وفاة.

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا، من حيث عدد الوفيات والإصابات.