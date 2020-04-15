شكرا لقرائتكم السعودية تبدأ تسويق سندات دولارية على 3 شرائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت وثيقة من أحد البنوك التي تقود عملية إصدار السعودية لسندات أن المملكة عينت بنوكا لإصدار السندات المقومة بالدولار على ثلاث شرائح وبدأت تسويقها بآجال استحقاق 5.5 سنوات و10.5سنوات و40 سنة.

وأظهرت الوثيقة، بحسب وكالة "رويترز"، أن السعودية تسوق من خلال وزارة المالية شريحة سندات لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق أذون الخزانة الأميركية وشريحة لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس فوق الأذون الأميركية وشريحة لأربعين عاماً عند نحو 5.15%.

ونقلت الوكالة أن المملكة عينت سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف تشاينا وميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي وسامبا كابيتال لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.