تساءل رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، "أليس غريبًا أنّ حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ يمتنع عن تسليم حسابات وتحويلات الأموال، رغم طلب ​الحكومة​ ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​؟". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بالنسبة لاحتساب ​المصارف​ للودائع ب​الدولار​ لو سُحبت على سعر 1500 ليرة، بينما السعر الحقيقي أكثر من 3000، فهزلت"، سائلًا: "عن أي "هيركات" يتحدّثون؟ رحم الله الودائع ولا يحزنون".

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: رحم الله الودائع وأليس غريبا أن سلامة يمتنع عن تسليم حسابات وتحويلات الأموال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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