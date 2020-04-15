آلان عون لـ"النشرة": المطلوب اليوم إيجاد حلول لإسترجاع الودائع بعدما أعلن الجميع رفضهم للإقتطاع منها

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "إجتماع هيئة مكتب ​مجلس النواب​ بالأمس كان مخصصًا للبحث في القوانين المتأخرة، وقد درستها الهيئة وإتخذت القرار المناسب لوضعها على جدول الأعمال"، لافتًا إلى أن "رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ينوي تعيين جلسة لمجلس النواب قبل شهر رمضان إذا توفرت الظروف لذلك"، موضحًا أن "كيفية عقد الجلسة لم يُحسم بعد، ما إذا كانت ستعقد في القاعة العامة أم إلكترونيًا عبر تقنية الفيديو"، مؤكدًا أن "بري بإمكانه إيجاد مخارج دستورية في حال تم عقد الجلسة عن بُعد ولكن النقاش يدور حول الأمور التقنية، وسيتم إتخاذ القرار المناسب في وقت لاحق".

وردًا على سؤال حول مسودة البرنامج الإصلاحي للحكومة وما تضمنته من "هيركات"، أوضح عون أن "جميع القوى السياسية في لبنان أعلنت موقفها الرافض لهذا الإجراء، وخطة الحكومة يجب أن تتضمن إجراءات تطمئن اللبنانيين في هذا الملف، كما يجب أن تتضمن تدابير واضحة حول كيفية إعادة هذه المدخرات".

وأوضح عون أن "الهيركات هو إجراء يُشرع القصّ من ودائع الناس، ولكن المطلوب اليوم هو إيجاد حلول لإسترجاعها، وهذا المسؤولية تقع على عاتق الجميع"، مؤكداً أن "أي خطة ماليّة إقتصاديّة لا تتضمّن خارطة طريق، ولو على مراحل، لإعادة تكوين ودائع الناس عبر إستعمال كل الوسائل، من إسترجاع ​الأموال المنهوبة​ من الفاسدين ومحاسبة المسؤولين عن وقوع الخسائر وإستثمار أملاك الدولة ومؤسساتها المنتجة وتأمين ظروف مساعدة خارجية، هي محكومة بالسقوط".

من جهة أخرى، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" أنه "في ظل عدم وجود أبواب أخرى، لا بد من اللجوء إلى ​صندوق النقد الدولي​، أما فيما يخص الشروط التي يضعها الصندوق فهي حتماً ستكون محطّ تفاوض ونقاش"، مؤكدًا أن "لا أحد في لبنان يرضى أن نقبل بالشروط في حال كانت تشكل ضررًا على البلد".

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وأشار عون الى أن "أداء الحكومة في مواجهة ​فيروس كورونا​ جيد، والمرحلة الأولى من عودة المغتربين كانت مقبولة جدّاً حيث بلغت نسبة الاصابات 1.25 بالمئة فقط، وبرأيي يجب أن يتم الاستمرار برحلات يومية مع مضاعفة أعداد الفنادق التي يتم حجر المغتربين فيها، بدل تعليق الرحلات أسبوعين وترك المغتربين الراغبين بالعودة، وخاصة الطلاب في حالة تزاحم على الحجوزات".

وفي سياق متصل، أكد عون أن "على الشعب اللبناني مواصلة الالتزام بقرار التعبئة العامة حتى نثبت مسار إحتواء الفيروس والسيطرة عليه"، موضحا أن "توزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقراً، والتي أقرها ​مجلس الوزراء​ في وقت سابق، يجب أن يتم وفق آلية ومعايير واضحة، لأن أي عشوائية في هذا الملف قد تؤدي إلى مشاكل نحن بغنى عنها".

ولفت عون إلى أن "​التيار الوطني الحر​ موجود في معظم القرى والبلدات في لبنان، وهو يقوم بواجبه تجاه أهله في المناطق، حيث نقوم بتوزيع مساعدات قدر المستطاع حتى نتمكن جميعا من تجاوز هذه المحنة"، مشيراً إلى أن "فريق الاستجابة لفيروس كورونا في التيار عقد بالأمس مؤتمراً صحافياً عرضه خلاله كل العمل الذي نقوم به على مستوى التيار لمواجهة الفيروس".