ماكرون: نأمل دعم بوتين للهدنة الأممية للتركيز على مواجهة كورونا

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه حصل على موافقة 3 من الدول الخمس الدائمة العضوية في ​مجلس الأمن الدولي​ لدعم دعوة ​الأمم المتحدة​ لوقف ​إطلاق النار​ في جميع أنحاء ​العالم​ حتى يتسنى للبشرية التركيز على مواجهة ​فيروس كورونا​".

واشار ماكرون الى "إن الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ و​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أكدوا له جميعا دعمهم لدعوة غوتيريش". وأعرب عن أمله في الحصول على موافقة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال ​الساعات​ المقبلة.

وأضاف في تصريحات لراديو ​فرنسا​ الدولي "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة، لم اتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين. سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

وتابع: "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمرا عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعالة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 آذار، مشيرا إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.​​​​​​​

