الحكومة اليابانية: على المواطنين الحد من التعامل مع الآخرين لوقف انتشار كورونا

أكّد المتحدّث باسم ​الحكومة اليابانية​ يوشيهيدي سوجا، أنّه "يجب على المواطنين اليابانيّين فعل كلّ ما في وسعهم للحدّ من التعامل مع الآخرين بنسبة 70 في المئة، وذلك للحدّ من انتشار فيروس "كورونا" المستجد".

ولفت في تصريح، إلى أنّ الحكومة ستبحث طلب حزب "كوميتو" الشريك في الائتلاف الحاكم، تقديم 100 ألف ين (933.45 دولار) لكلّ شخص بعد إقرار ​الموازنة​ الإضافيّة، للمساعدة في التخفيف من تبعات انتشار الفيروس على العائلات والشركات.

وكانت قد أعلنت اليابان أمس تسجيلها 336 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 161 في العاصمة طوكيو، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 8739.