وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف الدول إلى 2 مليون حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 126 ألفا و596 حالة.
في سياق متصل سجلت الولايات المتحدة 2228 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية حتى الآن.
وأظهر إحصاء جمعته وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، تجاوز 24 ألفا، اليوم الثلاثاء، فيما يبحث المسئولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشى من جديد، وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس بين دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر العالم يتجاوز 2 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.