العالم يتجاوز 2 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وصل عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في مختلف الدول إلى 2 مليون حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات 126 ألفا و596 حالة.

في سياق متصل سجلت ​الولايات المتحدة​ 2228 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية حتى الآن.

وأظهر إحصاء جمعته وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، تجاوز 24 ألفا، اليوم الثلاثاء، فيما يبحث المسئولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشى من جديد، وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس بين دول العالم.